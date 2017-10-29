Синоптики предупредили о сильной гололедице в ближайшие дни в Москве

Синоптики предупредили о сильной гололедице в Москве в ближайшие дни, в первые числа ноября. Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подтвердил, что два последние дня в столичном регионе будут дождливыми.

МЧС ранее информировала о ливнях 30 и 31 октября такой силы, что в эти дни выпадет до 30 мм осадков. Дождь в Москве зарядил уже в воскресенье, 29 октября.

По прогнозу Гидрометцентра, в последние числа октября и 1 ноября в Москве будут идти дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха сохранится плюсовая. А в ночь на среду ночью подморозит. В среду усилится ветер. На дорогах и тротуарах образуется гололедица. Атмосферное давление понизится.