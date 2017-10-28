Собака может защитить младенцев от экземы и развития астмы, считают ученые

Американские ученые провели исследование и выявили зависимость наличия в доме собаки и заболевания маленьких детей аллергической экземой и развитием астмы у малышей.

Эксперты проанализировали данные о заболеваемости аллергической экземой у детей, мамы которых во время беременности проводили с собаками ежедневно не менее часа. У новорожденных, мамы которых держали собак, реже появлялись высыпания на коже. Но со временем эта зависимость пропадает. К 10 годам у ребенка такой эффект не зафиксирован.

Ученые также выявили, что благодаря живущим в доме домашним животным у детей смягчаются характерные симптомы аллергической астмой. По данным ученых, ключевую роль здесь играют бактерии, носителями которых являются собаки.

Доклады представлены на конгрессе Американской ассоциации изучения аллергии, астмы и иммунологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание EurekAlert.

Ученые обратили внимание, что есть люди, у которых аллергия именно на собак.