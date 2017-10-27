Полиция ищет автомобиль, намеренно сбивший пешеходов в Новой Москве

Полиция ведёт поиск автомобиля, который наехал на двух пешеходов в Новой Москве. Наезд произошёл в результате конфликта водителя и пострадавших, заявили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел сегодня вечером в Щербинке. Как рассказал очевидец происшествия, неизвестный мужчина вышел и "начал махать корочкой", однако документы предоставить отказался, сообщает РЕН-ТВ. Неожиданно он сел в машину, развернулся и сбил трех человек. Один из них отказался от медицинской помощи.