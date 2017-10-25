Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» на выборах

В избирательных бюллетенях на выборах разных уровней может снова появиться графа «против всех». Такой вариант не исключила Валентина Матвиенко.

Заявление председателя Совета Федерации процитировало РИА Новости. Общаясь с прессой, Матвиенко сообщила, что возвращение графы «против всех» возможно в среднесрочной перспективе.

Данный пункт был исключен из бюллетеней в 2006 году. Заявившая на прошлой неделе о президентских амбициях журналистка Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех». Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что Собчак пригрозили уголовной ответственностью за ее слова о Крыме.