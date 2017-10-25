Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» на выборах
25 октября 2017, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
В избирательных бюллетенях на выборах разных уровней может снова появиться графа «против всех». Такой вариант не исключила Валентина Матвиенко.
Заявление председателя Совета Федерации процитировало РИА Новости. Общаясь с прессой, Матвиенко сообщила, что возвращение графы «против всех» возможно в среднесрочной перспективе.
Данный пункт был исключен из бюллетеней в 2006 году. Заявившая на прошлой неделе о президентских амбициях журналистка Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех». Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что Собчак пригрозили уголовной ответственностью за ее слова о Крыме.