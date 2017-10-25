Собянин хочет ограничить поток мигрантов в Москву, и знает как это сделать

Мэр Москвы Сергей Собянин хочет сократить поток мигрантов в Москву и организовать из присутствие в российской столице оптимальным. По мнению главы Москвы, мигрантов в мегаполисе должно быть меньше. Но без них городу никак не обойтись.

Как сказал Собянин, хотелось бы, чтобы мигрантов в Москве не было, чтобы все работы в городе выполнялись москвичами. Но в столице профицит рабочих мест - два миллиона. По словам градоначальника, жители Москвы при всем своем желании физически выполнить столько работы не смогут.

Для корректировки числа мигрантов Собянин предложил увеличить в текущем году плату за трудовой патент. По его мнению, эта мера сдержит рост миграционного потока. "В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники", - уточнил Собянин.

По данным мэрии, на 20 тысяч безработных москвичей сейчас выставлено предложений о работе на 170 тысяч человек.

Сергей Собянин сегодня выступил с ежегодным отчетом о работе правительства перед депутатами Мосгордумы и сделал много важных заявлений.