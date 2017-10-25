Транспортная схема Волгограда потерпела фиаско

Новая транспортная схема, на которую камлали транспортные чиновники Волгограда, но которую никто и никогда не видел в глаза, приказала долго жить. Прямо так и сказала: «Автобусов не будет, но вы держитесь».

Вначале без предупреждений, аннексий и контрибуций прекратили свою работу несколько автобусных маршрутов. Автобусы №59, связывающие Спартановку и Землячку, и №6К, следующий из посёлка Аэропорт через Гумрак до Землячки, просто не появились в привычное время в привычных местах. Ничего не знавшие о новых планах транспортников волгоградцы ждали автобусы на остановках по 40 минут, в результате чего в пятничный рабочий день опоздали на службу, дети не появились вовремя в школе.

Звонившим в транспортную компанию, зашедшую в Волгоград полгода назад со скандалами, рассказали, что теперь они эти маршруты не обслуживают, и посоветовали обратиться в мэрию. Там объяснили, что действительно, №6К закрывается за невостребованностью – его компенсирует более длинный маршрут №6 из Аэропорта до железнодорожного вокзала, а невыход №59 объявили техническим сбоем. Судя по тому, что предварительно горожан никто об изменениях не оповещал, схему перекраивали по живому.

В выходной день волгоградцы, проживающие в посёлке Горьковском, стали массово жаловаться на пропажу автобуса №88. Оказалось, что ООО «Волгоградский автобусный парк», которое знали как дочку все того же «Питервто», перестало обслуживать и этот маршрут. В понедельник на маршруте, проходящем через несколько городских районов от посёлка Горького до железнодорожного вокзала, вместе с редкими автобусами большой вместимости, мэрия запустила и маршрутные такси. Это направление всегда славилось массовым пассажиропотоком, поэтому весь приходящий транспорт желающие уехать стали брать штурмом.

Вскоре стало известно, что «во всём виноват Веркин» - чиновник мэрии, недавно уволенный из городской администрации. В последнее время он трудился в должности заместителя руководителя департамента городского хозяйства, а до этого был главой комитета транспорта, промышленности и связи, который реорганизовали. В мэрию Веркин устроился в 2015 году, когда переехал в наш город из Великого Новгорода, где возглавлял дочернюю структуру «Питеравто» - ОАО «Автобусный парк». К октябрю этого года стало понятно, что «ряд введенных чиновником автобусных маршрутов в районах города оказались неэффективными, мало востребованными и не решили проблему транспортной доступности».

В общем, под этой личиной скрывался некомпетентный и непрофессиональный пройдоха, а в жизни не скажешь, какой был мужчина - настоящий чиновник.

Только те, кто поставил Веркина на должность, до сих пор в своих мягких креслицах сидят. И других ответственных на работу принимают. Теперь на вакантное место вице-мэра по транспорту сватают чиновника из «Мострансавто» по фамилии Разумный. Ане разумнее было бы, прежде чем экспериментировать на людях, сначала дать потренироваться «на кошечках»?