Ксения Собчак рассказала о своих первых шагах на посту президента

Ксения Собчак рассказала, какие первые решения она примет в случае, если будет избрана президентом России.

Данный вопрос задал журналистке в ходе интервью блогер Юрий Дудь. По словам Собчак, в первую очередь она намерены вынести из Мавзолея Владимира Ленина. Нахождение тела основателя советского государства на Красной площади Собчак назвала пережитком средневековья. Среди других шагов, которые собирается предпринять Собчак, - роспуск Госдумы и открытие свободного входа в Кремль.

О своих президентских амбициях Ксения Собчак заявила на прошлой неделе. Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что назвавшую Крым украинским журналистку обвинили в неуважении к России.