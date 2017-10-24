14 мая свердловских студентов могут выселить из общежитий

Учебные планы свердловских вузов будут скорректированы и учеба весной 2018 года закончится раньше обычного, утверждает лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. По его словам, эта мера связана с тем, что к 14 мая общежития нужно будет освободить для полицейских, которые будут охранять город в период ЧМ-2018 по футболу.

«Информация подтвердилась. Общежития действительно будут использоваться для размещения сотрудников МВД аж с 14 мая. Как следует из бумаги, учебные планы будут скорректированы исходя из этой необходимости. Как мне неофициально разъяснили, занятия будут уплотняться, за счёт чего семестр закончится раньше положенного», - написал в своем блоге «Вконтакте» депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев под "бумагой" имея в виду ответ и.о. свердловского министра образования Юрия Биктуганова на свой запрос.