Арестована финансист и бухгалтер «Дорожной революции» Юревича и теневых схем РЖД

Об этом громком уголовном деле, о хищениях в структурах РЖД, мы уже писали 31 августа: «Бывший чиновник РЖД Владимир Гаца задержан по подозрению в хищении средств» и 19 сентября этого года: «Компания Артёма Чайки выявила факты хищения у государства».

И вот очередные новости: Находящейся до сего дня под домашним арестом, бывшему генеральному директору ООО «НК Бердяуш» Екатерине Краснихиной, Тверской райсуд города Москвы изменил меру пресечения. Теперь она в СИЗО. Следствие считает, что, будучи под домашним арестом, Краснихина продолжала руководить криминальной схемой по выводу денег за границу и поддерживала контакт со своим боссом - Сергеем Вильшенко, в настоящее время находящимся в международном розыске.

Напомним, что уголовное дело в отношении Екатерины Краснихиной, Владимира Гаца, Дмитрия Супруна и Елены Дорожевич (все они в своё время занимали руководящие посты в ООО «Нерудная компания Бердяуш») было возбуждено в начале августа. Всем четверым предъявлены обвинения по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества – АН). По версии следствия, указанные лица в период с 2010 по 2013 год вывели из компании почти 150 млн. рублей. Для осуществления преступного замысла подозреваемые заключали от имени «НК Бердяуш» фиктивные контракты с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК). По контракту РПК должна была обеспечить сопровождение вагонов с гравием, которые «НК Бердяуш» поставляла для нужд ОАО «РЖД». РПК исправно по контракту получала огромные суммы от «НК Бердяуш», но никаких услуг не оказывала.

Поскольку на тот момент «НК Бердяуш» была подконтрольна РЖД,то средства в размере 150 млн. рублей, по сути были похищены у государства. Через год, в 2014 году, «НК Бердяуш» сменила собственника, им стал сын генерального прокурора РФ Артем Чайка. Новый владелец 100% долей ООО «НК Бердяуш» провёл независимый финансово-хозяйственный аудит и по его результатам, выяснилось, что группа лиц проворачивали многомиллионные махинации и в другой «дочке» РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП). До трудоустройства в «НК Бердяуш» Владимир Гаца работал заместителем директора данной организации.

Так, например, в 2012 году ЦДРП провела тендер на приобретение услуг транспортной экспедиции. Одним из победителей в нем стала компания «ТТК-Транс», конечный бенефициар которой зарегистрирован на территории Великобритании. ООО «ТТК-Транс» учреждает дочернюю фирму под названием «Логистический центр ЦДРП». Так, при активном участии Владимира Гаца, зарубежная коммерческая структура, выдающая себя за государственное предприятие, обрела полномочия по исполнению контрактов РЖД. По сути «Логистический центр ЦДРП» стал «прокладкой» в контрактных отношениях между РЖД: железнодорожники сами оказывали себе услуги, а прибыль оставалась в частной компании, корни которой находятся в Лондоне.

Валютный токсикоз

Из четверых фигурантов уголовного дела только Екатерине Краснихиной удалось изначально «получить» домашний арест. Дмитрий Супрун, Елена Дорожевич и Владимир Гаца были заключены под стражу сразу после возбуждения уголовного дела, Владимир Гаца заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Следствие приняло во внимание беременность Екатерины Краснихиной и суд оставил обвиняемую под подпиской о невыезде.

Однако будущая мать, оказавшись на свободе, повела себя неадекватно, бросившись снимать со своих счетов наличные. За весьма непродолжительное время, по данным следствия, она сняла не менее 50 млн. рублей и 500 тыс. долларов! Следствие располагает видеозаписью с камер наблюдения в одном из банков: Краснихина упаковывает пачки наличных в огромную сумку «мечта челночника» и, сгибаясь под тяжестью ноши, выходит на улицу. Оборот по её счетам составил не менее 1 млрд. рублей. Наличные из банка Краснихина унесла в неизвестном направлении, хотя предполагаемый «выгодополучатель» скоро может громко заявить о себе, но об этом чуть позже.

Ещё более странно выглядят попытки Краснихиной нарушать условия домашнего ареста, предоставляя следствию поддельные справки о якобы походе к врачу в поликлинике. Допрошенные следствием медики признались: справку изготовили за деньги по просьбе адвоката. Этот же адвокат пытался сфальсифицировать чеки в кафе, чтобы создать Краснихиной дополнительное алиби. Для чего?

Предположительно (т.е. пока не доказано следствием) – для связи с главными выгодополучателями всех этих преступных схем. Это неопознанная пока следствием группа лиц, хотя одна фамилия известна точно - Сергей Вильшенко.

«Особа, приближенная к императору…»

Из открытых источников известно, что Сергей Вильшенко - сын бывшего первого секретаря горкома КПСС, а позднее руководителя отделения ФСБ по Златоусту Геннадию Вильшенко. В 90-х Вильшенко-младший начал заниматься строительным и дорожным бизнесом в Челябинской области. В 2000-х он находился в федеральном розыске и был заключён под стражу как фигурант уголовного дела о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. В 2009 году, не смотря на наличие судимости, смог устроиться на должность коммерческого директора Торгового дома «РЖД», который отвечал за поставки монополии подвижного состава, а также необходимых товаров и материалов всем её дочерним компаниям. При этом структуры, аффилированные с Вильшенко, были крупными поставщиками товаров и услуг для РЖД, причём обычно без тендеров как «единственные поставщики».

Но наиболее часто фамилия Вильшенко стала упоминаться в прессе в связи с расследованием уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывший глава региона, напомним, обвиняется в получении 3,4 млрд. рублей в виде откатов за строительство дорог в рамках так называемой «дорожной революции». Одним из первых, кто дал показания на Юревича, стал бывший директор «Челябинскавтодора» Константин Овчинников. Последний входит в состав учредителей ООО «Технопарк», 75% которого принадлежит Сергею Вильшенко. К слову, Вильшенко контролирует множество коммерческих структур, в том числе ЗАО «ФОРБ» и его «дочку» АО «Амарант» – компанию, предоставляющую услуги по регистрации юрлиц и продаже готовых фирм.

В поле зрения правоохранительных органов компания «Амарант» попала в связи с тем, что она учредила 257 (!) дочерних организаций, среди которых обнаружилась целая цепочка взаимосвязанных компаний в сфере дорожного строительства. Следствие обладает доказательствами, что эти компании участвовали в масштабных аферах вокруг «дорожной революции» в Челябинской области. «Партнеры» Михаила Юревича использовали их, чтобы скрыть движение денег и проводить откаты. Примечательно, что среди этих 257 фирм обнаружилось сразу несколько организаций, руководителем которых значится уже знакомая нам Екатерина Краснихина.

Сейчас, по сведениям правоохранительных органов, Вильшенко находится в международном розыске и вместе с семьёй сбежал в Лондоне.

…или просто Остап Бендер

Разыскать Сергей Вильшенко и задать ему вопросы следствию пока не удалось, скорее всего он, вместе с семьёй, скрывается за границей. Следователи объявили его в розыск по линии Интерпола - в ходе обыска в банковской ячейке Екатерины Краснихиной сыщики обнаружили греческие паспорта на имя Вильшенко и членов его семьи. Причём, для их оформления были использованы поддельные паспорта Республики Казахстан. Сам факт наличия паспортов доказывает то, что к преступлению и последующему бегству из страны они готовились заранее.

По всей видимости, для проведения эвакуации из России матери ушлого бизнесмена пришлось придумать легенду о наличии у неё греческих корней. В фальшивом казахстанском паспорте в качестве её девичьей фамилии значится «Николаиди», в то время как по данным МВД РФ, до замужества она носила фамилию «Сухобокова». При этом, в фальсификации документов для получения иностранного гражданства, вероятнее всего, участвовал отец Сергея Вильшенко, которой на тот момент являлся… действующим сотрудником ФСБ. Последнее обстоятельство позволяет сыщикам предположить, что в ходе дальнейшего расследования они могут столкнуться с серьёзным противодействием со стороны коллег и возможных сообщников Вильшенко-старшего.

Расследование в отношении Екатерины Красихиной и её «коллег» ещё далеко от завершающей стадии. Вполне возможно, что раскрыв серию махинаций в дочерних структурах ОАО РЖД, сыщики поймают более крупную рыбу. А это значит, что в кого-то может появиться соблазн придать этому делу политическую окраску. Удравшему за границу Вильшенко было бы очень кстати получить статус беженца по идейным соображениям, а его арестованным подельникам – репутацию политзаключенных. Мы обещали назвать возможного получателя денег, которые Екатерина Красихина вынесла из банка, нарушив установленную судом меру пресечения. По данным правоохранительных органов, сумка с наличными была доставлена Алексею Навальному. Если припомнить страсть оппозиционера к очернению семьи генерального прокурора Юрия Чайки и правоохранительных органов в целом, можно предположить, что скоро мы услышим очередную историю о том, как «коррумпированные силовики» уничтожают «честный бизнес».