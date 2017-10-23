Полиция опубликовала видео допроса нападавшего на журналистку в Москве

МВД опубликовало видеозапись допроса мужчины, напавшего в понедельник на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан по горячим следам охранниками.

Пострадавшую Татьяну Фельгенгауэр прооперировали. До утра она будет находиться в реанимации.

Нападавший представился Борисом Герцем, сообщил, что ему 48 лет. По словам мужчины, они не были знакомы лично, но он "знал потерпевшую 5 лет телепатического контакта". Герц заявил, что журналистка "телепатически преследовала" его последние два месяца, что и стало причиной расправиться с ней.

Возбуждено уголовное дело. Полицией будут рассматриваться все версии случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

В рамках расследования дела о покушении на убийство мужчина пройдет психиатрическую экспертизу.

Видео на сайте московской полиции.