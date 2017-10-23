Названы размеры возросшей зарплаты у учителей в Москве

Средняя зарплата учителя в Москве в 2017 году увеличилась на 5,6 процента и составляет 82,1 тысячи рублей. Размер зарплаты школьного учителя назвали московские власти. Средняя зарплата учителя в 2016 году составляла 77,6 тысячи рублей.

В информационном центре правительства Москвы сообщили, что в Москве в настоящее время работает 611 многопрофильных школ, реализующих программы как общего, так и дополнительного образования, в том числе 566 школ с дошкольными группами. В системе московского образования по итогам третьего квартала 2017 года работают 92,3 тысячи учителей.

Дошкольное, общее и среднее профессиональное образование в Москве сегодня получают более 1,4 миллиона детей.