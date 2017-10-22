Кириенко заявил о развенчании мифа об «агрессивной» России на фестивале в Сочи

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи был развенчан миф о том, что Россия является агрессивной страной. Такое мнение высказал Сергей Кириенко.

По словам замглавы администрации президента РФ, иностранным участникам фестиваля уже никто не сможет «морочить голову» неправдой о России. Кроме того, Кириенко выразил надежду, что между россиянами и приехавшими на форум зарубежными гостями установились крепкие связи, передает ТАСС.

Молодежный фестиваль прошел в Сочи с 15 по 22 октября. Ранее в воскресенье «Аргументы недели» процитировали сочинского мэра, который заявил, что во время проведения форума в городе снизилась преступность.