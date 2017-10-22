Мэр Сочи: уровень преступности в городе во время фестиваля молодежи снизился

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов количество преступлений в городе снизилось.

Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, казаки и члены народной дружины. Согласно последней информации, роста даже самых мелких преступлений в Сочи в период проведения фестиваля не произошло из-за особого внимания со стороны органов безопасности, передает РИА "Новости".

Напомним, что официальное открытие мероприятия состоялось в городе 15 октября. Накануне в Сочи провели торжественную церемонию закрытия фестиваля.