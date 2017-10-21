Жителей Москвы ждет самая холодная ночь осени

Синоптики Московского метеобюро сообщили о том, что ночь на 22 октября в Москве станет самой холодной с начала нынешней осени. Температурные показатели опустятся до рекордно низкой отметки в -2 градуса

мороза.

Предыдущий рекорд был установлен 9 октября на метеостанции на ВДНХ, когда столбики термометров показали всего 2,2 градуса тепла.

Температура воздуха днем в воскресенье не превысит 1-3 градусов тепла.

Что касается предстоящей недели, температура в Москве будет держаться вокруг нулевой отметки: ночами небольшой минус, днем небольшой плюс.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу пошел первый в этом сезоне снег.