В Москве выпал первый снег

В Москве в субботу пошел первый в этом сезоне снег.

Соответствующую информацию распространило РИА Новости. Корреспонденты агентства сообщили, что в настоящее время снег идет в разных районах российской столицы и ее окрестностях.

Метеорологи ждут снега и завтра. Как рассказали в Гидрометцентре, в воскресенье в Москве температура ночью составит минус 3-1 градусов, днем — 1-3 градуса. Такая же погода сохранится и в понедельник.

В прошлое воскресенье СМИ сообщили, что первый снег выпал в Московской области. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд выступил с опровержением данных сведений, заявив, что они не соответствуют действительности.