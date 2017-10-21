В мэрии Москвы рассказали о четырех новых линиях метро

Четыре новых радиальных направления метро могут быть построены от Третьего пересадочного контура в ближайшие 20 лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что утвержденная программа развития дает возможность до 2025 года фактически расширить столичное метро вдвое.

ТПК станет вторым большим кольцом метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. Общая длина ТПК достигнет 61 километр, на всем его периметре будет сооружено 32 станции, тем самым в сети московского метро возникнет второе большое кольцо метро, которое свяжет между собой удаленные районы Москвы.

У ТПК будет 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог, два - с Московским центральным кольцом (МЦК).

Ранее сообщалось, что с 2018 по 2020 год власти намерены продлить сразу несколько линий столичной подземки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности, будут достроены линии "Рассказовка" — "Петровский парк", "Некрасовка"- "Авиамоторная", "Столбово" — "Севастопольский проспект". Основные участки ТПК будут закончены: "Саларьево" — "Столбово", "Селигерская"-"Дмитровское шоссе", станция "Беломорская".