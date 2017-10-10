В ближайшие три года в Москве планируют построить 35 станций метро‍

С 2018 по 2020 год власти намерены продлить сразу несколько линий столичной подземки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности, будут достроены линии "Рассказовка" — "Петровский парк", "Некрасовка"- "Авиамоторная", "Столбово" — "Севастопольский проспект". Основные участки ТПК будут закончены: "Саларьево" — "Столбово", "Селигерская"-"Дмитровское шоссе", станция "Беломорская".

По его словам, большую долю финансирования адресно инвестиционной программы Москвы в 2018-2020 годах по-прежнему составляют расходы на развитие транспортной инфраструктуры, "это около 70% от общего объема средств".

Хуснуллин также добавил, что за счёт реализации АИП за 2018-2020 годы будет построено и запроектировано порядка 600 новых объектов.