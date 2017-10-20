//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Греф призвал молодежь работать по 18 часов в сутки

20 октября 2017, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Греф призвал молодежь работать по 18 часов в сутки
фото: globallookpress.com

Герман Греф призвал участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов работать по 18 часов в сутки и заниматься своим делом «с сумасшедшей страстью». В этом, по мнению главы Сбербанка, заключается секрет жизненного успеха.

Также Греф отметил, что все сразу охватить нельзя и нужно выбирать ту сферу деятельности, которая действительно нравится. По словам главы Сбербанка, которые приводит портал Life, «не надо заниматься тем, что неприятно».

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что Герман Греф поспорил на фестивале с министром связи Николаем Никифоровым. Предметом дискуссии стала востребованность специалистов в сфере информационных технологий.     

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В посольстве России в США высказались насчет слов Хейли о вмешательстве в выборы

В посольстве России в США высказались насчет слов Хейли о вмешательстве в выборы

В посольстве России в США высказались насчет заявления постпреда Штатов при ООН Никки Хейли о "вмешательстве" Москвы в выборы американского президента, которое можно сравнить с военными действиями.

//Политика

Путин заявил о готовности России вернуться к диалогу с украинскими властями

Путин заявил о готовности России вернуться к диалогу с украинскими властями

Российско-украинские отношения обострились после присоединения Крыма к РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Россию в агрессии, в Кремле эти утверждения отрицают.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Порошенко обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине

Порошенко обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине

В минувший вторник возле здания Верховной Рады в центре Киева началась оппозиционная акция. Участники митинга предъявили власти ряд требований. Одно из них касается отмены депутатской неприкосновенности.

//Общество

СМИ узнали о наличии у Поклонской действующего гражданства Украины

СМИ узнали о наличии у Поклонской действующего гражданства Украины

Такой вывод журналисты сделали на основании ответа администрации президента Украины. В документе говорится, что ни одно из профильных ведомств не присылало представление об аннулировании гражданства Поклонской.

//Новости ADWILE

//Общество

У Ксении Собчак нет политической программы

У Ксении Собчак нет политической программы

Ксения Собчак рассказала об отсутствии своей политической программы. По словам Собчак, у нее нет политического веса, и она «не заслужила права» запускать некую политическую программу или же выступать как кандидат.

//Политика

Опубликовано видео оставленного в сирийском Меядине оружия террористов

Опубликовано видео оставленного в сирийском Меядине оружия террористов

В городе Меядин правительственные силы захватили оружие у боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России). Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлено вооружение.

//Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли

СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли

В СМИ на днях появилась информация о том, что голливудский актер Брэд Питт вновь влюблен. Согласно некоторым данным, избранницей 53-летнего артиста стал "двойник" его бывшей жены Анджелины Джоли.

//Наука

Астроном NASA назвал возможную причину неудачных поисков внеземной жизни

Астроном NASA назвал возможную причину неудачных поисков внеземной жизни

Выступая на научной конференции в американском городе Прово, астроном Алан Стерн заявил, что большую часть потенциально обитаемых небесных тел, скорее всего, составляют водные миры, покрытые льдом.

//Новости партнеров

//Культура

Воспитанники хореографических училищ станцевали в поддержку «Матильды» (ВИДЕО)

Воспитанники хореографических училищ станцевали в поддержку «Матильды» (ВИДЕО)

Ролик доступен в интернете. На видео можно увидеть, как будущие балерины исполняют серию из 32 фуэте - движение классического танца, которое впервые из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская.

//В мире

Подозреваемая в наезде на пешеходов в Харькове арестована судом

Подозреваемая в наезде на пешеходов в Харькове арестована судом

Елена Зайцева подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Ранее «Аргументы недели» писали, что в крови водителя автомобиля Lexus были обнаружены следы запрещенных веществ.

//Общество

Калининградский губернатор ответил фразой «по кочану» на вопрос о выплатах

Калининградский губернатор ответил фразой «по кочану» на вопрос о выплатах

Глава Калининградской области Антон Алиханов отказался объяснить прессе, почему региональные власти не стали возвращать компенсации за детский сад семьям, которые не смогли подтвердить свою малообеспеченность.

//В мире

Порошенко пообещал не допустить повторения 2014 года

Порошенко пообещал не допустить повторения 2014 года

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, результатом которого стало свержение президента Виктора Януковича. Вслед за этим из состава страны вышел Крым, а в Донбассе началась гражданская война.

//Общество

Как очистить канализацию, не вызывая слесаря

Как очистить канализацию, не вызывая слесаря

В Москве вызов слесаря для чистки забившегося слива стоит от тысячи рублей. Средства для чистки труб, продающиеся в супермаркетах, тоже недешёвы. Мы подскажем, как справиться с засором без всех этих трат.

//Общество

Греф призвал молодежь работать по 18 часов в сутки

Греф призвал молодежь работать по 18 часов в сутки

Герман Греф призвал участников Всемирного фестиваля молодежи работать по 18 часов в сутки и заниматься своим делом «с сумасшедшей страстью». В этом, по мнению главы Сбербанка, заключается секрет успеха.

//Здоровье

Если у вас бессонница. Простой способ быстро справиться с ней

Если у вас бессонница. Простой способ быстро справиться с ней

Не можете уснуть? Попробуйте простой способ, который, по уверению преподавателя гарвардского университета Эндрю Вейла, позволяет справиться с любой бессонницей. Все, что требуется, - недолго подышать в определенном ритме.

//Наука

Зонд Dawn изучит запасы воды в недрах ближайшей к Земле карликовой планеты

Зонд Dawn изучит запасы воды в недрах ближайшей к Земле карликовой планеты

Dawn начал исследовать Цереру весной 2015 года. На первых снимках, которые передал на Землю аппарат, ученые обнаружили лед. В рамках новой миссии зонда специалисты попытаются раскрыть происхождение этой воды.

//Общество

Крымчане разворачивают камеры фиксации ПДД

Крымчане разворачивают камеры фиксации ПДД

Пока начальник крымского главка ГИБДД Анатолий БОРИСЕНКО рассказывал журнаистам о работе камер фиксации нарушений ПДД, в социальных сетях появилось фото, на котором видно, что одна из таких камер повернута руками автомобилистов в противоположную от дороги сторону.

//В мире

Президент Украины рассказал о своем спасении от луганских ополченцев

Президент Украины рассказал о своем спасении от луганских ополченцев

По словам Петра Порошенко, этот случай произошел весной 2014 года. Порошенко поведал, что в ходе предвыборной кампании приехал в Луганск и оказался в 200 метрах от захваченного ополченцами здания СБУ.

//Общество

Владимир Колокольцев провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом

Владимир Колокольцев провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом

Сегодня в МВД России по инициативе американской стороны прошла встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с послом США в России Джоном Хантсманом.

//Шоу-бизнес

Звезду «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларину избивал муж

Звезду «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларину избивал муж

Татьяна Ларина рассказала шокирующие подробности отношений с бывшим супругом и призналась, что терпела побои любимого человека. Теперь, после развода, она собирается обратиться в полицию, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

//Расследования

Стала известна судьба женщины, пропавшей после ДТП в Харькове

Стала известна судьба женщины, пропавшей после ДТП в Харькове

Опознали пятую жертву ДТП в центре Харькова. Об этом сообщает полиция Харьковщины в Facebook. Погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна, которую разыскивали родственники.

//Общество

Греф объявил о конце «века айтишников»

Греф объявил о конце «века айтишников»

Глава Сбербанка вступил в полемику с министром связи РФ Николаем Никифоровым. В ходе Всемирного фестиваля молодежи Никифоров заявил, что России требуется миллион специалистов в сфере информационных технологий.

//Общество

"Мострансавто" могут лишить лицензии за ДТП под Коломной

"Мострансавто" могут лишить лицензии за ДТП под Коломной

Ространсавто может предложить лишить лицензии "Мострансавто" за ДТП с автобусом в Коломенском районе Подмосковья. Решение по отзыву лицензии принимает суд. Будет ли Ространснадзор требовать лишения лицензии, покажет проверка.

//Криминал

В крови въехавшей в толпу людей в Харькове обнаружены наркотики

В крови въехавшей в толпу людей в Харькове обнаружены наркотики

Согласно данным проведенной экспертизы, у 20-летней Елены Зайцевой, управлявшей автомобилем Lexus, который в результате ДТП насмерть сбил пятерых людей в Харькове, в крови обнаружены опиаты.

//Общество

Наталья Поклонская "поставила точку" в вопросе о гражданстве

Наталья Поклонская "поставила точку" в вопросе о гражданстве

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее нет украинского гражданства. По ее словам, указ о лишении ее гражданства подписал еще Виктор Янукович.

//Политика

В МИД КНДР объявили об отказе Пхеньяна от ядерного разоружения

В МИД КНДР объявили об отказе Пхеньяна от ядерного разоружения

Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия. Переговоры на эту тему Пхеньян проводить с другими странами не будет, заявила на конференции в Москве представитель МИД КНДР Цой Сон Хи.

//Общество

Хуснуллин: программа реновации ускорит получение квартир очередниками

Хуснуллин: программа реновации ускорит получение квартир очередниками

Реализация программы реновации не отразится на объемах ввода соцжилья для очередников и других категорий, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

//Наука

Часть работы врачей и юристов возьмут на себя роботы

Часть работы врачей и юристов возьмут на себя роботы

Знаменитый во всем мире футуролог и популяризатор науки Митио Каку убежден, что уже совсем скоро развитие технологий приведет к тому, что десятки профессий просто исчезнут. Общество перестанет нуждаться в низкоквалифицированных врачах и юристах.

//Общество

Уже в девяти крымских городах не хотят видеть геев

Уже в девяти крымских городах не хотят видеть геев

Организаторы ряда гей-парадов и пикетирований в населенных пунктах Крыма получили отказы от администраций еще нескольких населенных пунктов.

//Общество

Назван регион с самым старым автопарком в России

Назван регион с самым старым автопарком в России

Эксперты по итогам проведённого исследования пришли к выводу, что в Красноярском крае продают самые старые машины в России. Вместе с тем автомобили в регионе предлагаются по невысоким ценам.

//Общество

В вопросе Крыма Собчак подыгрывает и нашим и вашим

В вопросе Крыма Собчак подыгрывает и нашим и вашим

Ксения СОБЧАК, выдвинувшая свою кандидатуру на участие в президентских выборах, послужит всего лишь «приманкой» для либерально-протестного электората.

//Общество

Массовой атаке могут подвергнуться самые популярные в РФ банкоматы

Массовой атаке могут подвергнуться самые популярные в РФ банкоматы

"Лаборатория Касперского" выявила новое вредоносное программное обеспечение для хищения средств из банкоматов. Новое "пакетное решение" достаточно легко приобрести, оно отличается доступной ценой и простотой эксплуатации.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В посольстве России в США высказались насчет слов Хейли о вмешательстве в выборы

В посольстве России в США высказались насчет слов Хейли о вмешательстве в выборы

В посольстве России в США высказались насчет заявления постпреда Штатов при ООН Никки Хейли о "вмешательстве" Москвы в выборы американского президента, которое можно сравнить с военными действиями.

//Политика

Путин заявил о готовности России вернуться к диалогу с украинскими властями

Путин заявил о готовности России вернуться к диалогу с украинскими властями

Российско-украинские отношения обострились после присоединения Крыма к РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Россию в агрессии, в Кремле эти утверждения отрицают.

//В мире

Порошенко обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине

Порошенко обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине

В минувший вторник возле здания Верховной Рады в центре Киева началась оппозиционная акция. Участники митинга предъявили власти ряд требований. Одно из них касается отмены депутатской неприкосновенности.

//Общество

СМИ узнали о наличии у Поклонской действующего гражданства Украины

СМИ узнали о наличии у Поклонской действующего гражданства Украины

Такой вывод журналисты сделали на основании ответа администрации президента Украины. В документе говорится, что ни одно из профильных ведомств не присылало представление об аннулировании гражданства Поклонской.

//Общество

У Ксении Собчак нет политической программы

У Ксении Собчак нет политической программы

Ксения Собчак рассказала об отсутствии своей политической программы. По словам Собчак, у нее нет политического веса, и она «не заслужила права» запускать некую политическую программу или же выступать как кандидат.

//Политика

Опубликовано видео оставленного в сирийском Меядине оружия террористов

Опубликовано видео оставленного в сирийском Меядине оружия террористов

В городе Меядин правительственные силы захватили оружие у боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России). Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлено вооружение.

//Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли

СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли

В СМИ на днях появилась информация о том, что голливудский актер Брэд Питт вновь влюблен. Согласно некоторым данным, избранницей 53-летнего артиста стал "двойник" его бывшей жены Анджелины Джоли.

//Наука

Астроном NASA назвал возможную причину неудачных поисков внеземной жизни

Астроном NASA назвал возможную причину неудачных поисков внеземной жизни

Выступая на научной конференции в американском городе Прово, астроном Алан Стерн заявил, что большую часть потенциально обитаемых небесных тел, скорее всего, составляют водные миры, покрытые льдом.

//Культура

Воспитанники хореографических училищ станцевали в поддержку «Матильды» (ВИДЕО)

Воспитанники хореографических училищ станцевали в поддержку «Матильды» (ВИДЕО)

Ролик доступен в интернете. На видео можно увидеть, как будущие балерины исполняют серию из 32 фуэте - движение классического танца, которое впервые из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская.

//В мире

Подозреваемая в наезде на пешеходов в Харькове арестована судом

Подозреваемая в наезде на пешеходов в Харькове арестована судом

Елена Зайцева подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Ранее «Аргументы недели» писали, что в крови водителя автомобиля Lexus были обнаружены следы запрещенных веществ.

//Общество

Калининградский губернатор ответил фразой «по кочану» на вопрос о выплатах

Калининградский губернатор ответил фразой «по кочану» на вопрос о выплатах

Глава Калининградской области Антон Алиханов отказался объяснить прессе, почему региональные власти не стали возвращать компенсации за детский сад семьям, которые не смогли подтвердить свою малообеспеченность.

//В мире

Порошенко пообещал не допустить повторения 2014 года

Порошенко пообещал не допустить повторения 2014 года

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, результатом которого стало свержение президента Виктора Януковича. Вслед за этим из состава страны вышел Крым, а в Донбассе началась гражданская война.

//Общество

Как очистить канализацию, не вызывая слесаря

Как очистить канализацию, не вызывая слесаря

В Москве вызов слесаря для чистки забившегося слива стоит от тысячи рублей. Средства для чистки труб, продающиеся в супермаркетах, тоже недешёвы. Мы подскажем, как справиться с засором без всех этих трат.

//Общество

Греф призвал молодежь работать по 18 часов в сутки

Греф призвал молодежь работать по 18 часов в сутки

Герман Греф призвал участников Всемирного фестиваля молодежи работать по 18 часов в сутки и заниматься своим делом «с сумасшедшей страстью». В этом, по мнению главы Сбербанка, заключается секрет успеха.

//Здоровье

Если у вас бессонница. Простой способ быстро справиться с ней

Если у вас бессонница. Простой способ быстро справиться с ней

Не можете уснуть? Попробуйте простой способ, который, по уверению преподавателя гарвардского университета Эндрю Вейла, позволяет справиться с любой бессонницей. Все, что требуется, - недолго подышать в определенном ритме.

//Наука

Зонд Dawn изучит запасы воды в недрах ближайшей к Земле карликовой планеты

Зонд Dawn изучит запасы воды в недрах ближайшей к Земле карликовой планеты

Dawn начал исследовать Цереру весной 2015 года. На первых снимках, которые передал на Землю аппарат, ученые обнаружили лед. В рамках новой миссии зонда специалисты попытаются раскрыть происхождение этой воды.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Крымчане разворачивают камеры фиксации ПДД

Крымчане разворачивают камеры фиксации ПДД

Пока начальник крымского главка ГИБДД Анатолий БОРИСЕНКО рассказывал журнаистам о работе камер фиксации нарушений ПДД, в социальных сетях появилось фото, на котором видно, что одна из таких камер повернута руками автомобилистов в противоположную от дороги сторону.

//В мире

Президент Украины рассказал о своем спасении от луганских ополченцев

Президент Украины рассказал о своем спасении от луганских ополченцев

По словам Петра Порошенко, этот случай произошел весной 2014 года. Порошенко поведал, что в ходе предвыборной кампании приехал в Луганск и оказался в 200 метрах от захваченного ополченцами здания СБУ.

//Общество

Владимир Колокольцев провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом

Владимир Колокольцев провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом

Сегодня в МВД России по инициативе американской стороны прошла встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с послом США в России Джоном Хантсманом.

//Шоу-бизнес

Звезду «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларину избивал муж

Звезду «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларину избивал муж

Татьяна Ларина рассказала шокирующие подробности отношений с бывшим супругом и призналась, что терпела побои любимого человека. Теперь, после развода, она собирается обратиться в полицию, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

//Расследования

Стала известна судьба женщины, пропавшей после ДТП в Харькове

Стала известна судьба женщины, пропавшей после ДТП в Харькове

Опознали пятую жертву ДТП в центре Харькова. Об этом сообщает полиция Харьковщины в Facebook. Погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна, которую разыскивали родственники.

//Общество

Греф объявил о конце «века айтишников»

Греф объявил о конце «века айтишников»

Глава Сбербанка вступил в полемику с министром связи РФ Николаем Никифоровым. В ходе Всемирного фестиваля молодежи Никифоров заявил, что России требуется миллион специалистов в сфере информационных технологий.

//Общество

"Мострансавто" могут лишить лицензии за ДТП под Коломной

"Мострансавто" могут лишить лицензии за ДТП под Коломной

Ространсавто может предложить лишить лицензии "Мострансавто" за ДТП с автобусом в Коломенском районе Подмосковья. Решение по отзыву лицензии принимает суд. Будет ли Ространснадзор требовать лишения лицензии, покажет проверка.

//Криминал

В крови въехавшей в толпу людей в Харькове обнаружены наркотики

В крови въехавшей в толпу людей в Харькове обнаружены наркотики

Согласно данным проведенной экспертизы, у 20-летней Елены Зайцевой, управлявшей автомобилем Lexus, который в результате ДТП насмерть сбил пятерых людей в Харькове, в крови обнаружены опиаты.

//Общество

Наталья Поклонская "поставила точку" в вопросе о гражданстве

Наталья Поклонская "поставила точку" в вопросе о гражданстве

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее нет украинского гражданства. По ее словам, указ о лишении ее гражданства подписал еще Виктор Янукович.

//Политика

В МИД КНДР объявили об отказе Пхеньяна от ядерного разоружения

В МИД КНДР объявили об отказе Пхеньяна от ядерного разоружения

Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия. Переговоры на эту тему Пхеньян проводить с другими странами не будет, заявила на конференции в Москве представитель МИД КНДР Цой Сон Хи.

//Общество

Хуснуллин: программа реновации ускорит получение квартир очередниками

Хуснуллин: программа реновации ускорит получение квартир очередниками

Реализация программы реновации не отразится на объемах ввода соцжилья для очередников и других категорий, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

//Наука

Часть работы врачей и юристов возьмут на себя роботы

Часть работы врачей и юристов возьмут на себя роботы

Знаменитый во всем мире футуролог и популяризатор науки Митио Каку убежден, что уже совсем скоро развитие технологий приведет к тому, что десятки профессий просто исчезнут. Общество перестанет нуждаться в низкоквалифицированных врачах и юристах.

//Общество

Уже в девяти крымских городах не хотят видеть геев

Уже в девяти крымских городах не хотят видеть геев

Организаторы ряда гей-парадов и пикетирований в населенных пунктах Крыма получили отказы от администраций еще нескольких населенных пунктов.

//Общество

Назван регион с самым старым автопарком в России

Назван регион с самым старым автопарком в России

Эксперты по итогам проведённого исследования пришли к выводу, что в Красноярском крае продают самые старые машины в России. Вместе с тем автомобили в регионе предлагаются по невысоким ценам.

//Общество

В вопросе Крыма Собчак подыгрывает и нашим и вашим

В вопросе Крыма Собчак подыгрывает и нашим и вашим

Ксения СОБЧАК, выдвинувшая свою кандидатуру на участие в президентских выборах, послужит всего лишь «приманкой» для либерально-протестного электората.

//Общество

Массовой атаке могут подвергнуться самые популярные в РФ банкоматы

Массовой атаке могут подвергнуться самые популярные в РФ банкоматы

"Лаборатория Касперского" выявила новое вредоносное программное обеспечение для хищения средств из банкоматов. Новое "пакетное решение" достаточно легко приобрести, оно отличается доступной ценой и простотой эксплуатации.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры