Греф призвал молодежь работать по 18 часов в сутки

Герман Греф призвал участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов работать по 18 часов в сутки и заниматься своим делом «с сумасшедшей страстью». В этом, по мнению главы Сбербанка, заключается секрет жизненного успеха.

Также Греф отметил, что все сразу охватить нельзя и нужно выбирать ту сферу деятельности, которая действительно нравится. По словам главы Сбербанка, которые приводит портал Life, «не надо заниматься тем, что неприятно».

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что Герман Греф поспорил на фестивале с министром связи Николаем Никифоровым. Предметом дискуссии стала востребованность специалистов в сфере информационных технологий.