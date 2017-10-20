Греф объявил о конце «века айтишников»

Герман Греф заявил, что «век айтишников» закончился.

Глава Сбербанка сегодня вступил в полемику с министром связи РФ Николаем Никифоровым, сообщает РИА Новости. В ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Никифоров высказал мнение, что России требуется миллион специалистов в сфере информационных технологий.

Греф с этой точкой зрения не согласился. По его словам, «век айтишников» подошел к концу. Глава Сбербанка считает, что настало время «очень энергичных людей». В каких областях они должны работать, Греф не уточнил.

Ранее Герман Греф прокомментировал сообщения о скором крахе криптовалют.