Крымчане разворачивают камеры фиксации ПДД

Пока начальник крымского главка ГИБДД Анатолий БОРИСЕНКО рассказывал журнаистам о работе камер фиксации нарушений ПДД, в социальных сетях появилось фото, на котором видно, что одна из таких камер повернута руками автомобилистов в противоположную от дороги сторону.

Всевидящее око ГИБДД теперь смотрит в чистое поле. В комментариях к фото крымчане отмечают, что идея повернуть камеру была верной, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Будет теперь трактора штрафовать за превышение на пашне», – шутят пользователи.

Другие напротив оказались противниками такой публикации и недовольны, что дорожники увидят хитрый трюк автолюбителей и вернут камеру на прежнее место:«Ездили бы да жизни радовались, но нет, надо всем рассказать, чтобы дорожники увидели это и отредактировали», пишут "Аргументы недели - Крым".

При этом в ГИБДД Крыма рассказали, что в Симферополе камеры слежения работают в долине (Добровская долина, автодорога Симферополь-Алушта – ред.). Также комплексы установлены в селе Чистенькое и в районе села Молодежное, на улице Киевской в районе заправки «Динамо» и в районе улицы Маршала Жукова на новой дороге на Николаевку.