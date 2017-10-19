«Единая Россия» займется решением проблем в сфере оказания скорой медпомощи

«Единая Россия» в течение ближайших двух недель обнародует свои предложения по решению проблем в сфере оказания скорой медицинской помощи. Работа над подготовкой инициатив будет проведена в рамках партийных проектов «Народный контроль» и «Здоровое будущее».

Как заявила на круглом столе, посвященном здравоохранению, координатор партпроекта «Народный контроль» Анна Кувычко, после публикации предложений в регионах состоится серия встреч с участием представителей Минздрава. Кувычко добавила, что ряд тем, которые требуют решения, уже обозначен активистами «Народного контроля». В частности, это необходимость оснащения бригад скорой помощи видеорегистраторами и введение знака и разметки для обозначения специального места парковок автомобилей экстренных служб.

В пресс-службе «Единой России» добавили, что поводом для проведения круглого стола стала скоропостижная кончина актера Дмитрия Марьянова. Следственный комитет предполагает, что смерть артиста связана с недостаточно профессиональными действиями медиков.