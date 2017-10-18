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На Мамаевом кургане открыли пямятный знак воинам-железнодорожникам

18 октября 2017, 13:25 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

На Мамаевом кургане открыли пямятный знак воинам-железнодорожникам

В Волгограде состоялось торжественное и красивое мероприятие: на мемориальном кладбище Мамаева Кургана открыли памятный знак железнодорожникам – защитникам Сталинграда.

В годы Великой Отечественной войны работники железной дороги своим трудом внесли весомый вклад в победу. Воюющая армия остро нуждалась в материальном снабжении, которое необходимо было обеспечить оперативно, даже если приходилось работать под звуками орудий и непрекращающейся вражеской бомбежкой. В таких экстремальных условиях 1942 года, всего за шесть месяцев была построена Волжская рокада. По ней для Красной армии доставили 340 тысяч вагонов с техникой, боеприпасами, горючим и продовольствием. Кроме того, в разгар Сталинградской битвы построено шесть веток протяжённостью 1160 км, восстановлено 1958 км пути, отремонтировано и выстроено заново 293 железнодорожных моста. 90 тысяч фашистских бомб, сброшенных на железные дороги за время сражения, не смогли парализовать работу транспорта. Это ли не подвиг?

И вот теперь на Мемориальном кладбище Мамаева Кургана в память о людях, совершивших этот подвиг, появился свой памятный знак – стела с надписью «Вечная память железнодорожникам, павшим, защищая Сталинград! Вечная слава выстоявшим и победившим!».

С инициативой установки памятного знака выступил Волгоградский Терком РОСПРОФЖЕЛ. По мнению его председателя, Николая Епишина, «это знаменательное событие позволит сохранить память о подвиге железнодорожников во время Великой Отечественной войны».

Идея была поддержана специалистами Приволжской магистрали. «Мы сегодня увековечили память о подвиге людей, трудившихся на железной дороге в тяжелейших условиях Сталинградской битвы. Вечная слава воинам-железнодорожникам!» – отметил в приветственном слове на церемонии открытия начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

В этот день на главной высоте страны было по-настоящему празднично. Более 500 человек со всей Волгоградской области: ветераны-железнодорожники, школьники и студенты. Под звуки военного оркестра гости возложили к памятнику цветы, а затем приняли участие в закладке «Аллеи Памяти»: 900 саженцев деревьев и кустарников теперь украшают один из склонов Мамаева Кургана.

Павел СМИРНОВ 

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Возобновлено авиасообщение между Ираком и Саудовской Аравией

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Киев расторг соглашение о специализации военных предприятий с Россией

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Кадетам Москвы доверят нести вахту в составе почетного караула на Поклонной горе

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Мэр Калининграда посоветовал калининградцам уезжать за город во время ЧМ - 2018

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В Сирии поставлен памятник севастопольцу

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Путин получил приглашение от президента Хорватии

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Генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, подорвался на мине в Сирии

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Женщина родила четверню в Петербурге впервые за 50 лет

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