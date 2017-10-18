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По новым правилам сотрудники ГАИ не отберут права у водителя на месте нарушения

18 октября 2017, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

По новым правилам сотрудники ГАИ не отберут права у водителя на месте нарушения

Сотрудники полиции, согласно новому административному регламенту ГИБДД, не будут изымать водительское удостоверение на месте нарушения правил дорожного движения. Согласно новым правилам, ь водитель, нарушивший ПДД, теперь может сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения.

Изменения разъяснил начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков, - сообщает ТАСС.

Новый административный регламент ГИБДД, регулирующий деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства, начнет действовать с 20 октября.

По новому регламенту, оформление ДТП по упрощенной схеме - по европротоколу - не предусматривает участие уполномоченных сотрудников полиции.

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