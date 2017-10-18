В Москве эвакуирован Ярославский вокзал

В Москве в среду утром проводилась эвакуация Ярославского вокзала из-за анонимного звонка. После сообщения с угрозой взрыва эвакуированы почти 450 человек - пассажиры и работники вокзала, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах мегаполиса.

Накануне в Москве из-за анонимных угроз были эвакуированы семь школ. Волна анонимных звонков с сообщениями об угрозе взрывов началась в нашей стране 11 сентября. В результе "минирования" массовые эвакуации проводились в Москве, в Нижнем Новгороде, в Калуге.