Власти Краснодарского края установили курортный сбор

Власти Краснодарского края приняли решение установить курортный сбор в размере 10 рублей с человека в сутки в 2018 году.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди сообщил, что участвовать в эксперименте в первый год его введения будут не все территории, в только курорты федерального и регионального значения: Сочи, Анапа, Туапсинский район и город Горячий Ключ, - сообщает ТАСС.



"Порядка 270 млн рублей мы планируем получить доход, но ясно будет уже по итогу, пока едва ли мы сможем точный прогноз дать", - отметил Константиниди. Планируется принять законопроект в Краснодарском крае до 1 декабря 2017 года.