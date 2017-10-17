Страховщики могут начать самостоятельно определять тарифы ОСАГО

Сегодня стало известно, что Российский союз автостраховщиков предложил концепцию перехода ОСАГО на тарифы, которые не определяются государством.

С лета будущего года Банк России начнет регулировать максимальную цену полиса, коэффициент аварийности на дорогах и нарушений правил дорожного движения. Страховщики же, согласно данным издания "Коммерсант", будут определять наценки и скидки за мощность автомобиля, территорию использования транспортного средства, а также за стаж водителя и его возраст.

Предполагается, что с 1 января 2020 года ЦБ РФ может полностью отказаться от влияния на формирование тарифов ОСАГО.