В Лос-Анджелесе прошел баттл Оксимирона против американского рэпера Dizaster

В США в Лос-Анджелесе вечером 15 октября по местному времени прошел баттл российского рэпера Oxxxymiron’ом (Оксимирон, Мирон Федоров) против американского рэпера ливанского происхождения Dizaster (Башир Ягами).

Российский рэпер прокомментировал баттл с американским исполнителем в соцсети: "Я роняю Запад, у". Баттл проходил в рамках основного события баттл-площадки KOTD World Domination VII. Исполнители говорили на английском языке, хотя оба использовали и русский.

Переговоры о баттле между российским и американским рэперами велись с 2015 года. Министр культуры РФ Владимир Мединский как-то заявил, что в России рэп-баттлам уделяют излишнее внимание.