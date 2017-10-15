Сына Марии Шукшиной подозревают в избиении беременной девушки

Сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина подозревают в избиении беременной девушки. Ночь молодой человек провел в отделении полиции. В полицию обратилась бывшая возлюбленная сына Шукшиной.

Девушка заявила правоохранителям о том, что Касаткин распространяет среди знакомых запрещенные препараты, а её, находящуюся на четвёртом месяце беременности, избил после вспыхнувшей между ними ссоры.

Полиция провела обыск в квартире молодого человека, после чего Макар Касаткин был задержан и доставлен в отделение полиции, где провел ночь, - сообщил телеканал РЕН-ТВ. Соседи рассказали, что Макар обходительный молодой человек, всегда вежливо общается со своей девушкой. Проводится разбирательство.

У Марии Шукшиной четверо детей. Старшая дочь Аня уже вышла замуж и воспитывает своего ребенка. После Макара актриса родила двойняшек. Фома и Фока - подростки.