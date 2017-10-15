МЧС: в лесах Подмосковья с начала года потерялись сотни людей

Сотрудники МЧС России призывают жителей Москвы и Московский области быть внимательными при посещении леса. По данным МЧС, с начала 2017 года в лесах Подмосковья потерялось 989 человек.

Спасатели обращают внимание, что грибники и любители собирать ягоды отправляются в лес, не соблюдая определенных мер предосторожности. В результате приходится задействовать поисковые службы для обнаружения и спасения заблудившихся.

Поиск потерявшихся людей в труднодоступной среде является разновидностью аварийно-спасательных работ. Поисковые работы в лесах являются достаточно сложным мероприятием.

Спасатели на карте устанавливают возможный район поиска, который определяется на основании показаний свидетелей. После чего весь маршрут разбивают на квадраты и начинаются поиски потерявшегося. Воздушные поиски применяются при необходимости проведения в короткий срок обследования большого района поисков, либо района, находящегося на значительном удалении от дорог.

Сотрудники МЧС России просят жителей региона в период ягодно-грибного сезона быть особенно внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в лес одних, соблюдать элементарные правила пребывания в лесу.

Спасатели рекомендуют обязательно предупреждать родственников или знакомых о предстоящем походе. Взять сотовый телефон, не забыв пополнить баланс и проверить заряд батареи. Надеть на шею свисток. Взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Пожилым людям нужно иметь при себе медикаменты." Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции", - рекомендуют спасатели.

В Нижегородской области мать и бабушка взяли в лес за грибами малышей - полутораголовалого и четырехлетнего. Старший мальчик потерялся. Ребенка ищут в лесу вторые сутки.