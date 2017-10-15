4-летний мальчик заблудился в лесу в Нижегородской области

В Нижегородской области 4-летний мальчик заблудился в лесу в Борском районе. С субботы малыша ищут сотрудники Следственного комитета, полиция, спасатели МЧС, солдаты войсковой части и волонтеры.

По данным СКР, в субботу, 14 октября, после 14 часов 31-летняя женщина с двумя маленькими детьми и своей матерью на автомобиле приехала из Нижнего Новгород в лес в районе п. Керженец Борского района для сбора грибов. В лесу женщины на непродолжительное время упустили из вида старшего мальчика. Мать и бабушка пропавшего 4,5 летнего ребенка незамедлительно обратились за помощью в полицию.

До сих пор местонахождение малыша не известно. Для выяснения всех обстоятельств, организации полномасштабных поисковых мероприятий, скорейшего установления места нахождения ребенка Следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, Ярослав Балуев был одет в теплую курточку болотного цвета, штаны камуфляжной расцветки, серую шапочку и резиновые разноцветные сапожки, при себе у мальчика была еда.

По данным СКР, для поиска ребенка нужны еще добровольцы.