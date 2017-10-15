Путин назвал модернизацию дорог стратегическим приоритетом России

Модернизация дорог является одним из стратегических приоритетов России. Об этом говорится в поздравлении президента страны по случаю Дня работников дорожного хозяйства.

В тексте поздравления, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что в настоящее время в РФ вводятся в строй современные магистрали, которые отвечают повышенным требованиям безопасности. Владимир Путин выразил уверенность, что российские дорожники и впредь будут добросовестно работать, внося свой вклад в решение ключевых задач, стоящих перед государством.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Путин открыл движение по новому участку реконструируемой трассы, которая соединяет Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.