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Путин назвал модернизацию дорог стратегическим приоритетом России

15 октября 2017, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назвал модернизацию дорог стратегическим приоритетом России
фото: globallookpress.com

Модернизация дорог является одним из стратегических приоритетов России. Об этом говорится в поздравлении президента страны по случаю Дня работников дорожного хозяйства.

В тексте поздравления, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что в настоящее время в РФ вводятся в строй современные магистрали, которые отвечают повышенным требованиям безопасности. Владимир Путин выразил уверенность, что российские дорожники и впредь будут добросовестно работать, внося свой вклад в решение ключевых задач, стоящих перед государством.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Путин открыл движение по новому участку реконструируемой трассы, которая соединяет Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.

 

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Умерла девочка, упавшая с трапа в аэропорту Пулково

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В Киеве состоялся марш националистов

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Польская комиссия нашла взрыв на записи самописца Ту-154 Леха Качиньского

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