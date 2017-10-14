Президент РФ открыл движение на трассе Р-23 под Санкт-Петербургом

В субботу, 14 октября, президент России Владимир Путин открыл движение по новому участку реконструируемой дороги Р-23, которая соединяет Санкт-Петербург с Белоруссией, а также странами Прибалтики.

Российский лидер дал старт автомобильному движению на 12-километровом участке, построенном с нуля неподалеку от прежней трассы. Перед этим Владимир Путин осмотрел стенды, на которых были описаны этапы реализации проекта, а также пообщался с рабочими.

Как отмечает ТАСС, первыми по дороге проехали грузовики, которые участвовали в строительстве. После торжественной церемонии на трассу выехали все желающие.