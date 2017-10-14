ГИБДД изменила процедуру оформления регистрации автомобилей

ГИБДД России с субботы, 14 октября, меняет правила оформления регистрации автомобилей и прицепов к ним в подразделениях Госавтоинспекции. Изменения связано со вступлением в силу соответствующего приказа МВД РФ.

Согласно приказу, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей с ограниченными возможностями. "Места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц", - отметили в ГИБДД.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в помещении, где предоставляется госуслуга, будет оказана необходимая помощь, - сообщает ТАСС.

"Аргумента недели" писали, что ГИБДД изменила правила проведения экзаменов на права.

По данным ГАИ, при прекращении регистрации транспортного средства в случаях, связанных с утратой, хищением, окончанием срока регистрации, дубликат паспорта взамен утраченного будет выдаваться только при наличии соответствующего волеизъявления владельца транспортного средства.