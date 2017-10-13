Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшельский островах

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске распространения чумы из Мадагаскара на Сейшельском архипелаге.

По данным Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения Республики Сейшельские острова 3 октября официально обратилось к аккредитованным в стране авиакомпаниям и турагентствам с просьбой предупредить своих клиентов о нежелательности поездок на Мадагаскар из-за продолжающейся там вспышки чумы. Необходимые меры контроля за состоянием здоровья пассажиров введены в главных аэропортах Сейшельских островов. В связи с достаточно интенсивным туристическим потоком на Сейшельские острова Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Минздрав Сейшельских островов подтвердило факт заболевания чумой трех человек. Известно, что в стране закрыты школы до тех пор, пока не будет точно установлено, что среди преподавателей не было контактов с лицами, заболевшими чумой.