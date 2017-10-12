Президент РФ Владимир Путин внес изменения в порядок приема на госслужбу. Изменения коснулись для кандидатов на руководящие посты в госструктурах и органах власти. Для кандидатов смягчены требования по стажу. Новые правила призваны облегчить поступление на госслужбу молодых талантливых управленцев.

Если ранее лицам, претендующим на высшие должности федеральной государственной гражданской службы, нужно было иметь стаж госслужбы не менее шести лет (или не менее семи лет стаж работы по специальности), то теперь оба требования снижены до четырех лет.

Президент подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы».