Сканирование лица могут начать применять для оплаты проезда в московском метро

В скором времени для оплаты проезда в метро могут начать применять биометрическую систему идентификации.

"Ростелеком" уже обсудил с московскими властями возможность подобного нововведения. Президент компании Михаил Осеевский отметил, что сканирование лица для оплаты проезда в метрополитене является распространенной системой в Китае. Если человек забыл дома кредитную карту или документы, устройство может просто "посмотреть" на гражданина и списать деньги с его счета, передает РИА "Новости".

Уточняется, что возможность введения этой системы обсуждалась с правительством столицы предварительно, но вероятно, в скором времени эта тема будет поднята вновь. Пока нельзя с уверенностью сказать, когда данный проект может быть реализован в Москве.