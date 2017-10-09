Хоккейный тренер из Подмосковья ударил подростка клюшкой

Случай на матче между юношескими командами обсуждают в соцсетях: помощник тренера ударил клюшкой игрока. Педагога уволили, как только видео попало в сеть, передает телеканал Москва 24. Но споры о ситуации не утихают.



Игрока ударили в перерыве, когда удалили из игры. Сам пострадавший увидел эти кадры случайно, когда они оказались в интернете.



Никита Ильясов рассказал, что получил синяк на руке. Он упал, к нему пришли врачи и куратор, они подняли его и отвели в раздевалку. "Я не ожидал, что с такими эмоциями тренер набросится с клюшкой. Просто не ожидал", – заключил игрок. Однако бросать хоккей из-за неспортивного поведения помощника тренера не собирается.



В спорт Никиту привел отец десять лет назад, сам всю жизнь не расстается с шайбой и клюшкой. Евгений Ильясов считает, что вспыльчивым людям не место в хоккее. "У человека какой-то срыв произошел моральный, перекипел на работе, как говорят", – полагает он.



Старший тренер отделения спортивной гимнастики спортивной школы "Лидер" в Подольске Татьяна Амелина занимается с гимнастками уже 33 года. Педагог говорит, что иногда приходится быть жесткой, но это не следует путать с жестокостью.



"Ребенок, он личность, и только уважая его, мы можем добиться какого-то результата вместе", – уверена Амелина. Однако унижение и рукоприкладство, по ее мнению, недопустимы. Такого не должно быть в спорте и по отношению к ребенку вообще, констатирует тренер.



Хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов рассказал, что у него никогда не было случая, когда тренер поднимал руку на ученика. "Значит, можно воспитывать великих спортсменов, не прибегая к каким-то экстремальным моментам", – считает он. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова согласна с этим: тренер не имеет права бить своего ученика ни при каких обстоятельствах.



С психологической точки зрения, тренер – пример для спортсменов, особенно юных. То, как он сам справляется с эмоциями, определяет настрой команды и отдельного игрока. Управление гневом – это почти половина успеха, уверены специалисты.



Психолог Ирина Бенетт считает, что спорт может как закалить, так и нанести травму, именно поэтому есть такие жесткие правила по агрессии. По ее словам, грань достаточно тонкая. Тренер должен чувствовать своего подопечного, понимать, что для него будет пределом, а что его вырастит, пояснила специалист.

