Правительство предложило ввести в России платную регистрацию домашних животных

Правительство Российской Федерации разработало законопроект, предусматривающий платную регистрацию домашних животных.

О том, что документ скоро могут внести на рассмотрение в Государственную Думу, недавно уведомили депутатов. Предполагается, что в законе пропишут переходный период, в течение которого владельцы должны будут зарегистрировать своих питомцев. Сколько россияне будут платить за прохождение данной процедуры в случае принятия закона в Госдуме, пока неизвестно, сообщает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в России могут запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии.