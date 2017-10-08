В скором времени может быть принят закон об ответственном обращении с животными
8 октября 2017, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшие месяцы в Госдуме может быть принят закон об ответственном обращении с животными.
В документе будет содержаться запрет на территории России контактных зоопарков и передвижных дельфинариев. Депутат от Ставропольского края и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева подчеркнула, что закон также не позволит содержать дома диких животных.
Как уточняет ТАСС, планируется также добиться того, чтобы хозяева регистрировали домашних животных.