Ураган «Ксавье» остановил поезд Москва-Париж в Польше

Пассажирский поезд сообщением Москва – Париж был остановлен на железнодорожной станции Жепин в Польше из-за урагана «Ксавье». Из-за стихии полностью закрыто движение от Франкфурта-на-Одере до Берлина.

Все пассажиры этого поезда, а также рейс Париж-Москва до пунктов прибытия будут привезены на местном транспорте: автобусами либо поездами местного движения.

В результате удара урагана «Ксавье» по Германии погибли семь человек, десятки получили ранения. Материальный ущерб от удара стихии оценивают в десятки миллионов евро.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Emirates был заснят на видео во время приземления в аэропорту Дюссельдорфа. Из-за сильного штормового ветра, вызванного ураганом «Ксавье», самолет едва не вылетел с полосы.