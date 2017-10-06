Видео, как крупнейший пассажирский самолет чуть не разбился при посадке

Пассажирский самолет авиакомпании Emirates был заснят на видео во время приземления в аэропорту Дюссельдорфа. Из-за сильного штормового ветра, вызванного ураганом «Ксавье», самолет едва не вылетел с полосы.

После касания взлетно-посадочной полосы Airbus A380 из-за сильных порывов ветра стало в буквальном смысле слова мотать из стороны в сторону. К счастью, пилотам удалось удержать ситуацию под контролем.

Это событие произошло в минувший четверг, 5 октября, когда большинство рейсов на севере Германии были отложены или отменены. Самолет выполнял рейс Дубай – Дюссельдорф.

Шторм «Ксавье» обрушился на север Европы и пронесся сокрушительным ураганом по Германии, Нидерландам, Великобритании, Польше, Швеции и Дании.