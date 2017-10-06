Крымчанка получила титул Мини-мисс мира-2017

Маленькая крымская татарка Рианна КУДРЯВЦЕВА победила на международном детском фестивале культуры и искусств Little miss & little mister united world 2017, который проходил с 25 сентября по 1 октября в Греции.

Как сообщила «Аргументам недели – Крым» дизайнер Юлия ГЕЛЕВЕРЯ, создавшая костюм для Рианны, этот проект является самым масштабным в мире. Участниками фестиваля стали дети из 65 стран.

Все делегации накрывали столы с традиционными блюдами своих стран, презентовали их в национальных костюмах, пели, танцевали и рассказывали о традициях и обрядах. Рианна привезла национальные сладости и сама сервировала стол.

«Все участники готовили благотворительные проекты. Это не просто видеоролик! Каждый ребенок в своей стране проводил акцию милосердия и готовил видео отчет в международный комитет конкурса. Защита проектов проходила в присутствии всех членов жюри. Рианна провела день с детьми с ограниченными возможностями. Она подарила ребятам частичку своего сердца, а родители помогли организовать поездку в дельфинарий», – рассказала ГЕЛЕВЕРЯ.

Национальный крымскотатарский костюм и арткостюм ocean fantasy сразу привлекли внимание членов жюри, оба наряда выполнены в ручной технике и имеют свой неповторимый стиль, пишут "Аргументы недели - Крым".

Рианна – 10-летняя девочка из Симферополя, учится в Международной школе с углубленным изучением иностранных языков. Занимается народными танцами, рисованием и лепкой, учится готовить. У нее уже есть свое фирменное блюдо – манты.