Несколько улиц Москвы будут закрыты для проезда 6 и 7 октября

По сообщению пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы несколько улиц в столице будут закрыты для проезда 6 и 7 октября. Временные ограничения связаны с проведением религиозных и спортивных мероприятий, пишет портал "М24".



Так, перекрыта для проезда автомобилистов будет Большая Татарская улица с 10:00 до 14:00 в пятницу, 6 октября. В субботу, 7 октября, с 12:30 до 14:30 из-за проведения забега в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, движение ограничат на участке от улицы Лужники до улицы Хамовнический Вал (до Комсомольского проспекта).



Кроме того, 7 октября с 15:00 до 20:00 будет перекрыт участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и по участку 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Это связано с проведением футбольного матча между сборными России и Южной Кореи на "ВЭБ Арене".



Столичных водителей просят заранее планировать свой маршрут.



Ранее для автомобилей закрывали участок Пречистенской набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда. Там велись работы по укладке асфальта, сообщает "Москва 24".



