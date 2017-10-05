В парке Тищенко открыли «Поляну сказок»

В столице Южного Урала реконструировали огромную детскую площадку. На торжественное открытие «Поляны сказок» приехали глава Челябинска Евгений Тефтелев и депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Десятилетиями в парке Тищенко Металлургического района царило запустение. Уникальная детская площадка с деревянными великанами и лабиринтами давно пришла в негодность. Жители района попросили депутата Госдумы найти средства на ее восстановление. В итоге реконструкция парка обошлась в 19,6 миллионов рублей, которые были получены из федерального бюджета.

На эти деньги модернизировали детский городок площадью 550 квадратных метров и построили площадку для воркаута с 20 тренажерами. Полностью благоустроена и прилегающая территория: здесь появились асфальтированные дорожки и парковки, установили новые скульптуры сказочных животных. «Поляна сказок» стала самым большим детским городком на всем Южном Урале.

- Я выполнил наказ жителей района возродить «Поляну сказок», - рассказал Владимир Бурматов. -Детский городок стал своеобразным подарком на 70-летний юбилей парку имени Тищенко.

Отметим, что сказочный замок стал пятым в стране по своему размеру. Здесь могут играть дети с 6 до 12 лет.

- Дети – это наше будущее, наш главный приоритет, - подчеркнул Евгений Тефтелев. - Искренне рад, что уже сегодня большое количество гостей пришли открыть вместе с нами игровую площадку. Уверен, что сюда будут приезжать жители и из других районов.

Градоначальник подчеркнул, что «Поляна сказок» будет для всех посетителей бесплатной, хорошо охраняться и содержаться.