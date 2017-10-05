СМИ узнали о планах Саудовской Аравии купить у России комплексы С-400

Саудовская Аравия выразила заинтересованность в покупке у России ракетных комплексов С-400. Сделка может состояться в ближайшее время, узнали СМИ.

Газета «Коммерсантъ» пишет, что стороны планируют подписать контракт на 3 млрд долларов. Ожидается, что решение о поставках комплексов будет принято после переговоров лидеров двух государств в Москве.

Накануне в Россию прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдел Азиз аль Сауд. Он стал первым саудовским монархом, посетившим РФ.

Ранее стало известно о том, что С-400 купит Турция. Вслед за этим, согласно данным журналистов, Россия получила еще 10 заявок на поставку комплексов.