Росстат: детей в России стало больше

Численность детей (в возрасте до 15 лет включительно) в России за 2016 год увеличилась на 2 процента, или на 600 тысяч человек. По данным Росстата, численность детей в возрасте до 15 лет составила к началу 2017 года 26,9 млн.

Это 18,3 процента от всего населения. Это наибольшая доля с начала 2002 года. Больше всего детей проживает в Чечне (34,2%), Республике Тыва (34,4%) и Ингушетии (29,3%). А самая низкая — в Москве (14,7%), Тульской области (14,8%), Санкт-Петербурге и Тамбовской области (по 15%).

Численность родившихся детей начала расти в 2002 году. В том году родились 1,4 млн россиян. В 2007 году эта цифра составила уже 1,6 млн, в 2012-м — 1,9 млн. В 2016 году роста рождаемости не зафиксировано, она всё равно была выше, чем в 2001 году, - пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

По данным экспертов, на увеличение доли детей повлияли несколько факторов. Во-первых, это накопленный результат роста рождаемости за все предыдущие 15 лет. Во-вторых, - миграция. По данным Росстата, в 2016 году миграционный прирост населения всех возрастных категорий составил почти 262 тысячи человек. Основной приток был с Украины и из стран Средней Азии.