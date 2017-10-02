Референдум в Каталонии не похож на Крымскую весну

Каталония, представители которой в 2014 году приезжали в Крым, теперь решила побороться за независимость от Испании. Однако этот референдум не имеет ничего общего к тем, который состоялся в Крыму.

Такое мнение «Аргументам недели – Крым» высказал политолог Николай ФИЛИППОВ.

«Кроме слова «референдум» и самого механизма народного волеизъявления, ничего общего между нашими референдумами нет. Каталонцы, которые мечтают о независимости достаточно давно, все равно провели бы свой референдум. То, что сейчас там происходит, не имеет ничего общего с тем, что происходило у нас», – сказал он.

Главное различие, по словам ФИЛИППОВА, состоит в том, что сейчас в Мадриде действует легитимное правительство, «а не хунта, пришедшая к власти путем государственного переворота», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Та бойня, которая произошла в день голосования, почти наверняка спланирована и подготовлена. Кем именно – необходимо изучать. Но очень много общего с теми событиями, которые происходили в Киеве на майдане. В данном случае и власть, и каталонцы, скорее, потерпевшие. То что, произошло, конечно, не имеет оправданий. В стране происходят очень опасные процессы, которые могут привести к распаду Испании как единого государства. И конечно этого приветствовать нельзя, потому что таким способом не расходятся», – отметил эксперт.

По мнению политолога, ситуация имеет и другой оттенок: сегодня европейцам очень неуютно жить в объединенной Европе и все старые противоречия и обиды начинают выходить на поверхность.