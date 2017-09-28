Девятилетняя челябинка может стать лицом телеканала «Россия»
28 сентября 2017, 10:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Ученица третьего класса Вероника Белковская – внучка известного фотографа из Челябинска и очень любит фотографироваться.
Она приняла участие в федеральном конкурсе телеканала «Россия-1», в котором выбирают лицо своего канала.
На кастинг прислали более тысячи фотографий со всей страны, но наша Вероника сейчас находится в топе народного признания. Проголосовать за землячку можно в соцсетях до завтрашнего дня.