Минфин РФ объявил о росте зарплат в 2018 году

Министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об ожидаемом росте реальных зарплат в России в 2018 году за счет роста зарплат у работников бюджетной сферы.

Глава Минфина Антон Силуанов 27 сентября выступил с докладом на совещании с президентом страны Владимиром Путиным. В числе прочих цифр был назван процент роста реальной зарплаты в России в 2018 году. По словам министра, реальная зарплата россиян увеличится в среднем на 4,1%, в основном за счет роста зарплат бюджетников. Ранее «Аргументы недели» сообщали о повышении зарплат работникам бюджетной сферы.