26 – 29 сентября 2017г. в Софии (Болгария) проходит ежегодная Тринадцатая международная конференция «Терроризм и электронные СМИ». Организатор конференции - Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Главная цель конференции - привлечение внимания представителей мирового медиасообщества, а также заинтересованных национальных государственных и общественных организаций к проблемам противодействия международному терроризму через электронные СМИ.

Конференцию откроют Леонид Млечин, председатель правления Международной академии телевидения и радио, руководитель дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России и Владимир Козлов, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С приветственным словом к участникам конференции обратится Красимир Каракачанов, вице-премьер Болгарии и министр обороны, а также другие официальные лица.

В работе конференции примут участие Степан Месич, экс-президент Хорватии; Дорит Голендер, посол Израиля в России в 2010 – 2015гг., вице-президент фонда «Genesis»; Сотир Цацаров, главный прокурор Болгарии; Елена Йончева депутат Народного Собрания Болгарии; Тома Томов, депутат Народного Собрания Болгарии; Румен Петков, председатель Генеральной ассамблеи Международного института безопасности и сотрудничества; делегация Парламента Республики Сербия, во главе с Веролюбом Арсичем, заместителем Председателя Парламента Республики Сербия, Галина Сидорова, соучредитель Содружества журналистов-расследователей, Юрий Кобаладзе, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО, представители МИД России, Китая, Ирана и Сербии, представители общественных и журналистских организаций Болгарии.

В этом году состав участников конференции значительно расширился, что позволит обсудить большее число тем и придать мероприятию еще больший масштаб. Участниками конференции станут представители российских и зарубежных электронных СМИ, дипмиссий, силовых структур. В конференции примут участие более 80 журналистов и экспертов из 20 стран, а также руководители и представители таких международных организаций как ОДКБ, ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО.

В этом году на мероприятии будут рассмотрены такие важные темы как:

Роль СМИ в освещении терактов на примере Европы, Ближнего Востока и Сирии;

Предупреждение терроризма в информационном пространстве: добровольные «правила поведения» электронных СМИ;

Гражданское общество и электронные СМИ: как противостоять героизации террора и террористов;

Кибертерроризм и информационные войны: новая масштабная угроза для национальной и международной безопасности и др.

В программе конференции: пленарные заседания и круглые столы, информационные показы телепрограмм, репортажей и фильмов, интернет-ресурсов, посвященных антитеррористической тематике, дискуссии и обсуждение самых острых вопросов, связанных с проблемой терроризма.

Официальные языки конференции - английский, русский.